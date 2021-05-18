مباحثات مصرية فرنسية أردنية لوقف التصعيد بين إسرائيل والفلسطينين

2021/05/18 | 15:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجري الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء، مباحثات عبر الفيديو مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، سعياً لوساطة في التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين "مع هدف تحقيق وقف إطلاق نار سريع وتجنّب توسع النزاع"، وفق ما أعلن قصر الإليزيه.

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