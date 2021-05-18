الكاظمي يؤكد لبعثة الناتو أهمية دعم العراق واحترام سيادته

2021/05/18 | 15:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني.أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أهمية دعم العراق واحترام سيادته.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” إن “الكاظمي استقبل مساعد الامين العام […]

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