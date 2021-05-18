الكاظمي يبحث مع الناتو دعم العراق في حربه ضد الإرهاب

2021/05/18 | 15:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بيان رسمي:

استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، مساعد الامين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) السيد جون مانزا والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي بين بغداد وحلف شمال الاطلسي، والدور الذي تقوم به بعثة الناتو من خلال دعم العراق في حربه ضد الارهاب، وفي رفع مستوى قدراته العسكرية ضمن اطر التدريب والمشورة و تطوير البنى المؤسساتية وغيرها.

واكد السيد رئيس مجلس الوزراء سعي الحكومة لتعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وحلف الناتو، واهمية ان ترتقي هذه العلاقة الى بداية جديدة ومثمرة تنحصر في المجالات غير القتالية وفق متطلبات الحكومة العراقية واحترام سيادة البلد.

يتبع .



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