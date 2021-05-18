قوة أمنية تعتقل الطبيب حامد اللامي من داخل عيادته في بغداد

2021/05/18 | 15:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باعتقال الدكتور حامد اللامي، من قبل قوة أمنية بعد إصدار قرار المنع من نقابة الأطباء العراقيين.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قوة أمنية، اعتقلت الدكتور حامد اللامي قبل قليل من عيادته بعد منعه من العمل يوم أمس من قبل نقابة الأطباء".

وفي وقت سابق، أصدرت نقابة الأطباء أمراً بمنع اللامي من مزاولة عمله، بعد ظهوره سابقاً في مقاطع مصورة، يعالج من خلالها مرضى كورونا.

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