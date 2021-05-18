الكاظمي يبحث مهام ’الناتو’ في العراق مع وفد رفيع من البعثة

2021/05/18 | 15:43 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وحلف الناتو ودور البعثة في البلاد، مع مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي جون مانزا والوفد المرافق له.

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وذكر بيان لمكتب الكاظمي تلقى "ناس" نسخة منه، (18 أيار 2021)، أنه "استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، مساعد الامين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) جون مانزا والوفد المرافق له".

وأضاف البيان، "جرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي بين بغداد وحلف شمال الاطلسي، والدور الذي تقوم به بعثة الناتو من خلال دعم العراق في حربه ضد الإرهاب، وفي رفع مستوى قدراته العسكرية ضمن اطر التدريب والمشورة و تطوير البنى المؤسساتية وغيرها".

وأكد رئيس مجلس الوزراء وفق البيان، "سعي الحكومة لتعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وحلف الناتو، واهمية ان ترتقي هذه العلاقة الى بداية جديدة ومثمرة تنحصر في المجالات غير القتالية وفق متطلبات الحكومة العراقية واحترام سيادة البلد".

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