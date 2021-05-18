الصحف الإسبانية تراهن على خليفتي زيدان وكومان وتشيد بسيميوني

2021/05/18 | 15:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناولت الصحافة الإسبانية الصادرة اليوم الثلاثاء، من سيخلف زين الدين زيدان ورونالد كومان في ريال مدريد وبرشلونة على التوالي، رغم عدم تأكيد الناديين بعد رحيلهما.

ووضعت صحيفة آس صورة ضخمة للإيطالي ماسيميليانو أليغري والإسباني راؤول غونزاليس، وكتبت “أليغري راؤول، القرار الكبير”.

وذكرت أن خبرة المدرب الإيطالي (53 عاماً) تضعه المرشح الأوفر لخلافة زيدان، الذي يبدو أن حقبته الثانية مع “الملكي” قد اقتربت نهايتها، مع امكانية فشله في التتويج بأي لقب هذا الموسم.

وأشادت الصحيفة بما قدمه المدرب في مسيرته مع يوفنتوس، حين قاده للتتويج بلقب السكوديتو ست مرات من قبل إضافة لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

بينما أكدت الصحيفة أن راؤول (43 عاماً) يستعين بتاريخه كأحد أساطير النادي إضافة لمعرفته الجيدة بكيفية إدارة الأمور داخل جدرانه، حيث أنه يقود حاليا فريق ريال مدريد كاستيا، كما أنه قاد فريق الشباب لتتوج بلقب الدوري.

في حين اهتمت صحيفة سبورت الكاتالونية بمستقبل “البرسا”، وأكدت أن كومان أصبح خارج أسوار النادي أكثر من داخله، وأن تشافي هرنانديز هو المرشح الأوفر لخلافته.

ونشرت الصحيفة صورة لتشافي (41 عاماً) لدى وصوله إلى برشلونة لقضاء عطلته قادماً من قطر، حيث يقود هناك نادي السد، وذكرت أنه ربما يتفاوض مع إدارة النادي على تولي مسؤولية “البلاوغرانا” الموسم المقبل.

وأوضحت أن المدرب الهولندي للفريق، الذي قاده في موسمه الأول للفوز بكأس الملك، بينما خرج “البرسا” تحت قيادته من ثمن نهائي دوري الأبطال وفشل في التتويج بالليغا، لا يعرف مستقبله مع النادي.

في المقابل امتدحت صحيفة ماركا مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، الذي يقترب من التتويج بثاني ألقابه لليغا مع الفريق.

ونشرت الصحيفة صورة لـ”التشولو” مع “الروخيبلانكوس” وهو يؤازرهم أثناء مباراة الفريق الأخيرة أمام أوساسونا التي كان متأخراً فيها بهدف قبل أن يعوض تأخره لتعادل ثم انتصار ثمين.

وذكرت “التشولو قدم للاعبين مفتاح الفوز خلال استراحة شرب المياه، وهي المحادثة التي أعادت الروح لأتلتيكو ليواصل مشواره نحو اللقب”.

وأشارت إلى أن سيميوني استشاط غضباً بسبب إيقاف الحكم للمباراة لشرب المياه لأن فريقه كان يضغط من أجل إدراك التعادل.

وأضافت أن المدرب قال للاعبين “اهدؤوا، الهدف سيأتي” وأضاف “علينا أن نتحلى بالقوة الذهنية، إذا تعادلنا فسنربح المباراة”.

ويحتاج أتلتيكو مدريد للفوز في مباراته الأخيرة على بلد الوليد للتتويج بالليغا، أو التعادل شرط سقوط ريال مدريد في فخ التعادل أيضا أمام فياريال، حيث يتفوق أتلتيكو بنقطتين عن الريال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحف الإسبانية تراهن على خليفتي زيدان وكومان وتشيد بسيميوني) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحف الإسبانية تراهن على خليفتي زيدان وكومان وتشيد بسيميوني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).