الكاظمي يؤكد سعي العراق لتعزيز العلاقة مع الناتو

2021/05/18 | 15:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، سعي الحكومة لتعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وحلف الناتو، فيما شدد على أهمية ارتقاء هذه العلاقات في المجالات غير القتالية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل، اليوم الثلاثاء، مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) جون مانزا والوفد المرافق له”، مبيناً أنه”جرى خلال اللقاء بحث التعاون الثنائي بين بغداد وحلف شمال الأطلسي، والدور الذي تقوم به بعثة الناتو من خلال دعم العراق في حربه ضد الإرهاب، وفي رفع مستوى قدراته العسكرية ضمن أطر التدريب والمشورة وتطوير البنى المؤسساتية وغيرها”.

وأكد الكاظمي”سعي الحكومة لتعزيز العلاقات الثنائية بين العراق وحلف الناتو، وأهمية أن ترتقي هذه العلاقة الى بداية جديدة ومثمرة تنحصر في المجالات غير القتالية وفق متطلبات الحكومة العراقية واحترام سيادة البلد”.

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