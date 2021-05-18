تسجيل نسبة شفاء عالية من كورونا في داقوق

2021/05/18 | 15:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل مستشفى داقوق العام اليوم الثلاثاء نسبة شفاء عالية جدا من وباء كورونا بين المواطنين وصلت الى 100%.

وقال الدكتور فرمان طالباني مدير مستشفى داقوق في تصريح لـ PUKmedia انه لا يوجد اي اصابة بين المواطنين سواء اكان داخل المدينة ام في اطرافها وان الفحوصات المختبرية التي قامت اللجنة المخصصة بالوباء في مستشفى داقوق العام باجرائها كانت سالبة وهذا يبشر بالخير في المنطقة.

وأضاف: ان التزام المواطنين بالتعليمات الصحية فسح لنا المجال بالسيطرة على الوباء قياسا بالمناطق الاخرى لكن هناك مخاوف من ظهورها مرة اخرى لانها لم تعلن السيطرة عليها بالشكل الكامل واخذنا الحيطة والحذر لذلك .

PUKmedia/ عمر اواره

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