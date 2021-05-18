2021/05/18 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مرتضى_العبيدي مثل يوم الخميس 13 ماي ثلاثة من مناضلي منظمة "أباهلالي" ( وترجمتها "شعب الأكواخ") بجنوب إفريقيا أمام محكمة مدينة "ديربان" عاصمة مقاطعة "كوازولو ناتال" بتهم كيدية.



وكان من المنتظر أن تعلن المحكمة عن إطلاق سراحهم المؤقت مقابل كفالة مالية بعد أن استوفى محاموهم كل الإجراءات لذلك.



إلا أن الحصار الذي ضُرب منذ الصباح الباكر على مقرّ المحكمة لمنع مناضلي المنظمة وأنصارها القادمين من أقاصي البلاد من الدخول ك ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كل التضامن مع منظمة -أباهلالي- (شعب الأكواخ) بجنوب إفريقيا - مرتضى العبيدي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كل التضامن مع منظمة -أباهلالي- (شعب الأكواخ) بجنوب إفريقيا - مرتضى العبيدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).