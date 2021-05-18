2021/05/18 | 16:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الحلبوسي يؤكد موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 16:01

واع/

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