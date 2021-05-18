قطر تعتقل حارسًا كينيا كتب عن معاناة العمال

2021/05/18 | 16:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقل مواطن كيني في ظروف غامضة، بعد كتابته رسائل تحت اسم مستعار حول صعوبات العيش كعامل بأجر منخفض في قطر ودافع عن حقوقهم.

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