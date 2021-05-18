2021/05/18 | 16:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني الحلبوسي يتلقى دعوة من نظيره الإيراني للمشاركة باجتماع دعم فلسطين تلقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، اتصالا من رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف دعاه فيه للمشاركة باجتماع […]

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