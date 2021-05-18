2021/05/18 | 16:11 - المصدر: قناة التغيير

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الكاظمي يستقبل مساعد الامين العام لحلف شمال الأطلسي | فيديو

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