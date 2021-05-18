عاجل | الكاظمي يبحث مع مساعد الأمين العام لحلف الناتو دعم العراق في حربه ضد الإرهاب

2021/05/18 | 16:11 - المصدر: قناة التغيير

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الكاظمي يبحث مع مساعد الأمين العام لحلف الناتو دعم العراق في حربه ضد الإرهاب

الكاظمي: نسعى لتعزيز العلاقات مع حلف الناتو وفق المتطلبات واحترام السيادة

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