الرئيس برهم صالح خلال استقباله السفير الفلسطيني: موقف العراق ثابت إزاء القضية الفلسطينية

2021/05/18 | 16:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية، خلال استقباله السفير الفلسطيني لدى بغداد أحمد عقل.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، السفير الفلسطيني لدى بغداد أحمد عقل، وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في القدس والأراضي الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من تجاوزات واعتداءات غير إنسانية في مدينة القدس وقطاع غزة، أسفرت عن سقوط عديدٍ من المدنيين العزّل، مشيرا إلى أن الرئيس صالح جدّد موقف العراق إزاء محورية القضية الفلسطينية، ودعمها في المحافل الدولية، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في تحقيق تطلّعاته ونيل كامل حقوقه المشروعة، مؤكداً أهمية التضامن والتنسيق والعمل الفاعل على كافة المستويات، عربياً وإسلامياً ودولياً، لإنهاء هذه المعاناة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني ومنع الاعتداءات التي يتعرض لها.

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