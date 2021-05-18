الصليب الأحمر يحث على ’إجراءات استثنائية’ لإيصال لقاحات كورونا في جميع أنحاء العالم

2021/05/18 | 16:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شدد الصليب الأحمر، الثلاثاء، على ضرورة اتخاذ "خطوات استثنائية" لتعزيز الوصول إلى اللقاحات المضادة لكورونا في جميع أنحاء العالم بما في ذلك تسريع المحادثات المتعلقة بالتنازل عن براءات الاختراع.

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وجاء في بيان صادر عن الصليب الأحمر والهلال الأحمر تابعه "ناس"، (18 آيار 2021)، "ندعو الدول وشركات تصنيع الأدوية للتحرك بشكل أسرع للقضاء على التفاوتات الكبيرة في الحصول على اللقاحات في أنحاء العالم".

وقال رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فرانشيسكو روكا وفق البيان، إنه "في خضم أسوأ وباء في 100 عام، فإن التنازل عن الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19 يعد التزاما سياسيا ضروريا لمعالجة التفاوتات في الحصول على اللقاحات، بالحجم والسرعة اللذان نحتاج لهما".

وأضاف أن "ملايين الأرواح تعتمد على ذلك، كما تعتمد بنفس الأهمية على نقل التكنولوجيا والمعرفة المهمتين لزيادة قدرة الإنتاج على مستوى العالم".

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