الحلبوسي يتلقى دعوة من نظيره الايراني للمشاركة في اجتماع استثنائي لدعم القضية الفلسطينية

2021/05/18 | 16:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، دعوةً لمشاركة العراق في الاجتماع الاستثنائي الذي تستضيفه ايران للجنة فلسطين في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من قبل رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف لمناقشة استخدام الإمكانات الدبلوماسية البرلمانية لدعم القضية الفلسطينية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، تلقَّى اليوم الثلاثاء، اتصالا من رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف، حيث تبادل الطرفان التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك، والتمنيات بأن يمنَّ الله على البلدين بالأمن والاستقرار”.

واضاف البيان، انه “جرى، خلال الاتصال، التباحث حول تطورات القضية الفلسطينية، وضرورة بذل جهود البرلمانات الإسلامية لاتخاذ موقف جاد فيما يخص الوضع في فلسطين”، لافتا الى ان “قاليباف وجه دعوةً لمشاركة العراق في الاجتماع الاستثنائي الذي تستضيفه الجمهورية الإسلامية الإيرانية للجنة فلسطين في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لمناقشة استخدام الإمكانات الدبلوماسية البرلمانية لدعم القضية الفلسطينية، ووضع نهاية فورية لاعتداءات الكيان المحتل ضد الشعب الفلسطيني”.

وأكد رئيس مجلس النواب، خلال الاتصال، “موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية”، مشيرا إلى “المواقف الرسمية والشعبية في العراق لمساندة الشعب الفلسطيني، كذلك دعمه للقضية الفلسطينية في المحافل العربية والإسلامية والدولية كافة”.

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