لينوفو تدشن علامة جديدة لملحقات الحاسوب

2021/05/18 | 16:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت شركة لينوفو تدشين علامة تجارية فرعية جديدة باسم Lenovo Go لإنتاج ملحقات الحاسوب.

وأعلنت إطلاق باور بانك لأجهزة اللاب توب، وفأرة لاسلكية تشحن بكابل USB-C أو بلوحة الشحن اللاسلكي بمعيار Qi، ومن المخطط أيضاً إطلاق منتجات صوتية.

وأوضحت الشركة الصينية أن الباور بانك Lenovo Go Laptop الجديد يأتي بسعة 20000 مللي أمبير ساعة ويتيح شحن أجهزة اللاب توب والهواتف الذكية والملحقات الطرفية USB المختلفة بقدرة تصل إلى 65 وات كحد أقصى، ويتضمن منفذي USB-C ومنفذ USB-A، ويدعم تقنية الشحن Passthrough.

وتمتاز الفأرة اللاسلكية الجديدة بتوصيلها لاسلكياً بما يصل إلى ثلاثة حواسيب أو أجهزة لاب توب بتقنية البلوتوث أو بوحدة الإرسال المرفقة.

وأهم ما تمتاز به الفأرة، الشحن المزدوج عبر منفذ USB-C أو عن طريق معيار الشحن اللاسلكي Qi،أو بهاتف ذكي يدعم تقنية مشاركة الطاقة لاسلكياً Wireless Power Sharing.

وتزخر الفأرة ببطارية سعة 380 مللي أمبير ساعة، وتمتد فترة تشغيلها من شهرين إلى ثلاثة شهور، ويكفي شحنها 15 دقيقة لاستعمال الفأرة أسبوعاً.

وأعلنت الشركة طرح الملحقات التكميلية الجديدة في يونيو (حزيران) المقبل بـ 60 دولاراً أمريكياً للفأرة و90 دولاراً أمريكياً للباور بانك.

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