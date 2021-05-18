2021/05/18 | 16:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الثلاثاء، تعزيز العلاقات الثنائية بين

العراق وحلف الناتو ودور البعثة في

البلاد، مع مساعد الأمين العام لحلف

شمال الأطلسي جون مانزا والوفد المرافق

له.

وذكر بيان لمكتب ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يبحث مهام "الناتو" في العراق مع وفد رفيع من البعثة (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يبحث مهام "الناتو" في العراق مع وفد رفيع من البعثة (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).