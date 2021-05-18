برلمان كوردستان يجري القراءة الاولى لعدد من مشاريع القوانين

2021/05/18 | 16:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى برلمان كوردستان، خلال جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، القراءة الاولى لعدد من مشاريع القوانين.

وكان برلمان كوردستان قد عقد في وقت سابق من اليوم جلسته الاعتيادية رقم 13 من الدورة الربيعية للسنة الثالثة من الدورة الانتخابية الخامسة.

وقالت شنو أشقي عضوة برلمان كوردستان عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ان البرلمان صوت واجرى القراة الاولى لعدد من مشاريع القوانين، مشيرة الى ان اعضاء البرلمان صوتوا بالاغلبية على اختيار البرلمانية (منى يوخنا ياقو) لمنصب رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان.

واضافت، ان الجلسة تضمنت اجراء القراءة الاولى لعدة مشاريع قوانين، مبينة ان اعضاء البرلمان صوتوا على مشروع قانون (وزارة الكهرباء)

PUKmedia خاص

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