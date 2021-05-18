2021/05/18 | 16:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أفاد موقع Live Science أن ثلاثة فهود هربت من حديقة حيوان “سفاري هانغتشو” في الصين تمت استعادة اثنين منها بينما بقي الثالث طليقاً.ونشرت السلطات 1700 شخصاً للبحث عنه والقبض عليه بما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 100 دجاجة تلاحق فهداً في الصين المركز الخبري الوطني.

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