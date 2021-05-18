2021/05/18 | 16:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلاع اشتباكات بين حزب العمال وقوات البيشمركة شمالي أربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/18 | 16:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع اشتباكات بين حزب العمال وقوات البيشمركة شمالي أربيل ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع اشتباكات بين حزب العمال وقوات البيشمركة شمالي أربيل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).