الانبار.. الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته 60 ألف حبة 'كبتاجون'

2021/05/18 | 16:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته 60 ألف حبة "كبتاجون" في محافظة الانبار.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز، إن "قسم مكافحة مخدرات الأنبار تمكن من القبض على متهم بتجارة المواد المخدرة وضبطه بالجرم المشهود وبحوزته (60000) حبة من نوع كبتاجون".وأضح البيان، أن "هذا الواجب جاء بناءاً عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة بالمحافظة وكان للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالادلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن(178) المجاني"، مشيراً إلى أن "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق أحكام المادة (28) مخدرات لينال جزائه العادل".

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