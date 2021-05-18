قراءة في سيناريو الانهيار المرتقب للدولة التشادية

2021/05/18 | 16:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل حالة الانقسام التي يعيشها التشاديون منذ إعلان مقتل الرئيس إدريس ديبي في العشرين من شهر أبريل الماضي، بين من ينادون بالحوار سبيلا وحيدا لحقن الدماء وحماية البلاد من الانهيار في حروب أهلية وقبلية وبين من يقرعون طبول الحرب ويراهنون على القوة العسكرية سواء في التمسك بالسلطة أو انتزاعها، يبدو أن البلاد تسارع الخطى نحو الانهيار.

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