2021/05/18 | 16:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افتتح رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، أحد أكبر وأكثر مصانع إنتاج الحديد والصلب تطوراً على مستوى العراق عموماً وذلك بكلفة إجمالية بلغت 100 مليون دولار.وقال بارزاني في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإقليم يدشن أكبر مصنع لإنتاج الحديد والصلب على مستوى العراق المركز الخبري الوطني.

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