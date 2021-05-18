الصحة تعلن موقفاً وبائياً مرتفعاً لإصابات كورونا في العراق

2021/05/18 | 16:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4023 إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 حالة وفاة في عموم البلاد خلال يوم واحد.وبحسب جدول توضيحي نشرته الوزارة تلقته (بغداد اليوم)، فإن "الموقف الوبائي لهذا اليوم تسجيل 4023 إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 حالة وفاة و6198 حالة شفاء في عموم البلاد خلال يوم واحد".وأضاف الجدول أن "أكثر من 17 الف مواطن تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة الماضية".

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