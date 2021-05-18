الزراعة النيابية تحذر: الاهوار في طريقها الى الجفاف

2021/05/18 | 16:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، اليوم الثلاثاء، الحكومة باتخاذ الخطوات اللازمة والسريعة للحفاظ على حصص العراق المائية.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان صحفي، ان “التنافص الحاصل بمنسوبي دجلة والفرات امر مقلق وينذر بصيف قليل المياه ان لم تتخذ الاجراءات الحكومية اللازمة مع دولتي المنبع للنهرين والروافد تركيا وايران”، مبينا ان “البلدين ماضون بخططهم بانشاء الخزانات والسدود التي تحفظ لهما القدرة على التعامل مع اي ظروف اروائية وزراعية مهما كانت ونحن ننتظر منهما العطف ليزودونا بالمياه”.

واضاف الشمري، ان “الاهوار في طريقها للجفاف، وقد دفعنا الظروف ان استمرت بسبب قلة المياه الى استخدام الخزين في غير وقته لمياه الشرب والزراعة”، مشددا على “ضرورة البدء الفوري بخطوة حكومية عاجلة لمعالجة الامر قبل تفاقمه اكثر عبر الاتصال مع دولتي المنبع لضمان حصص العراق دون تاخير“.

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