2021/05/18 | 16:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4023 اصابة بـ وباء كورونا و 6198 حالة شفاء اضافة الى وفاة 34 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.

وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات.

التالي

منذ 6 ساعات

وزير الكهرباء يصل إلى ديالى

منذ 7 ساعات

قطع طريق استراتيجي في دالى احتجاجاً على سوء الكهرباء

منذ 22 ساعة

بالوثيقة..



نقابة الأطباء تشطب اسم طبيب وتحيله الى القضاء

منذ 22 ساعة

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 361 المسجلة اليوم بكورونا

منذ يوم واحد

الصحة تسجل 3552 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

منذ يوم واحد

بدء التشغيل التجريبي لمحطة كهرباء عكّاز الغازية في الانبار

منذ يومين

الصحة تصدر ايضاحا بشأن الحظر الشامل والجزئي

منذ يومين

صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 361 المسجلة اليوم بكورونا

منذ يومين

الصحة تسجل 2456 اصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ يومين

توصيات جديدة للجنة العليا بينها الدوام الحضوري وموعد الامتحانات

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تسجل 4023 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تسجل 4023 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).