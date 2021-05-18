تكريم عشرات الاطباء والعاملين في الصحة بحلبجة

2021/05/18 | 16:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرت مراسم تكريم اكثر من 80 طبيبا وعاملا متطوعا في الصحة في محافظة حلبجة، قدموا الخدمات الصحية في المراكز الخاصة بكورونا، بحضور محافظ حلبجة ازاد توفيق ومسؤول المركز 9 لتنظيمات شارزور والمدير العام لصحة حلبجة وعدد من المدراء العامين في المديرية العامة للصحة في حلبجة.

وشكر محافظ حلبجة باسم ادارة المحافظة الاطباء والعاملين المتطوعين على جهودهم.



شكرا لكم على تواجدكم في مراكز فايروس كورونا وبدعمكم تم تخطي العديد من المخاطر بسبب فايروس كورونا.

من جانبه، قال المدير العام لصحة حلبجة الدكتور ازاد مصطفى لـ PUKmedia اليوم الثلاثاء، انه بمساعي وجهود الرئيسين المشتركين للاتحاد الوطني الكوردستاني وبدعم المتطوعين من الاطباء والعاملين في الصحة تم الانتهاء من المراحل الصعبة الاولية لفايروس كورونا، داعيا حكومة اقليم كوردستان الى تعيين الاطباء والعاملين بسبب الحاجة الماسة الى خدماتهم.

PUKmedia فرحان حمه‌ خان/ حلبجة

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