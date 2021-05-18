الأمن والدفاع النيابية: الاتفاق الأمني بين بغداد وأربيل بانتظار التنفيذ

2021/05/18 | 17:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن الاتفاق الأمني بين بغداد وأربيل بانتظار التنفيذ.

وقال مقرر اللجنة ناصر هركي في تصريحات صحفية، إنه تم عقد اجتماعات عدة بين بغداد وأربيل بخصوص تشكيل نقاط عسكرية مشتركة بالمناطق التي تشهد فراغاً أمنياً ضمن المناطق المتنازع عليها، من أجل ضبط الأمن بتلك المناطق وعدم حدوث أية خروقات أمنية.

وأضاف أن هنالك اجتماعاً عقد قبل أيام عدة، وتم الاتفاق على أماكن وتواجد هذه النقاط العسكرية على أرض الواقع، لافتاً إلى أن الاتفاق بانتظار التنفيذ من قبل الحكومة المركزية، ويجب عليها أن تنفذ الاتفاق لمنع حدوث خروقات جديدة تؤدي الى إزهاق أرواح مواطنين وشهداء من البيشمركة أو الحشد أو الجيش بكل صنوفه.

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