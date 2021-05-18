مصدر أمني: استهداف رتل تابع للتحالف الدولي جنوبي العراق

2021/05/18 | 17:02 - المصدر: قناة التغيير

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استهدف تفجير بعبوة ناسفة رتلا لوجستيا تابعا للتحالف الدولي جنوبي العراق.

وقال مصدر أمني إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفةً رتل دعم لوجستي للتحالف لدى مروره على طريق الناصرية السريع.

مبينا ان الانفجار لم يخلف إصابات في صفوف الرتل، وأكمل مسيرته صوب وجهته المقصودة.

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