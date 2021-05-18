العمليات المشتركة: تطور كبير في الملف الامني سيحصل خلال الشهرين المقبلين

2021/05/18 | 17:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قيادة العمليات المشتركة، عن الأساليب الجديدة لإرهابيي تنظيم داعش، والتي يستخدمونها لتنفيذ عملياتهم الإرهابية ومباغتة الأجهزة الأمنية.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن الضغط الذي تمارسه القوات الأمنية العراقية على إرهابيي داعش أصبح كبيرا، مما جعلهم يلجأون الى تغيير أساليبهم وتكتيكاتهم، مشيرا إلى أن أول تكتيك اتبعه الإرهابيون هو التواجد في مناطق يعتقدون أنها آمنة بالنسبة لهم.



في حين أشار إلى أن التكتيك الثاني هو لجوء الإرهابيين الى موضوع اتخاذ الجبال والوديان والصحراء ملاذا لهم وتقمص شخصيات الرعاة، مؤكدا أن القوات الأمنية تمكنت من خلال الجهد الاستخباري والامني من الوصول الى معاقلهم وضربهم من خلال البر والجو.

وكشف الخفاجي، عن تطور كبير في الملف الامني سيحصل خلال الشهرين المقبلين بعد انهاء المانع بين العراق وسوريا وإغلاق الفتحات والثغرات بالتعاون مع القوات الامنية والبيشمركة في إحاطتهم وغلقهم.

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