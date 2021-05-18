نقابة الأطباء تطرح 4 أسماء لشغل منصب وزير الصحة

2021/05/18 | 17:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعطرحت نقابة الأطباء، اليوم الثلاثاء، 4 أسماء للترشيح لمنصب وزير الصحة.وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها وكالة الأنباء العراقية (واع)، فإن نقابة الاطباء طرحت 4 أسماء للترشيح لمنصب وزير الصحة من بينهم مشتاق جاسب، وعمار كاني وسعد كامل وجواد عبد الكاظم الموسوي.

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