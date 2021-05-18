الرياض تستدعي السفير اللبناني.. وبيان للخارجية السعودية يندد بتصريحات الوزير شربل وهبة

2021/05/18 | 17:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، بتصريحات وزير الخارجية اللبناني، شربل وهبة، التي أدلى بها خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "الحرة" لما تضمنته من "إساءات مشينة تجاه المملكة وشعبها، ودول مجلس التعاون الخليجية".

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