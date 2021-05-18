2021/05/18 | 17:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني طرحت نقابة الاطباء، اليوم الثلاثاء، 4 أسماء لشغل لمنصب وزير الصحة.وبحسب الوثيقة التي حصل عليها “المركز الخبري الوطني”، فإن نقابة الاطباء طرحت 4 للترشيح لمنصب وزير الصحة من بينهم مشتاق جاسب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نقابة الاطباء تطرح اربعة اسماء لشغل منصب وزير الصحة المركز الخبري الوطني.

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