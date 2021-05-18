وحدة “كوغات”: أغلاق المعابر ومنع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة

2021/05/18 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

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أكدت وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية “كوغات” إعادة إغلاق معبر كرم أبو سالم بعد فتحه لساعات محدودة على إثر إطلاق قذائف هاون في اتجاهه ونحو معبر إيريز.

وأفادت الوحدة في بيان، سقوط قذيفة هاون على معبر إيريز إلى جانب إطلاق قذائف هاون في اتجاه معبر كرم أبو سالم المخصص للبضائع أثناء دخول شاحنات تحمل مساعدات مدنية تبرعت بها منظمات الإغاثة الدولية لقطاع غزة، وأكدت الوحدة منع دخول باقي الشاحنات.

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