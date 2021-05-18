موقع بريطاني يشير الى أهمية المحادثات بين بغداد وطهران لإنشاء سكك تربط البلدين

2021/05/18 | 17:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف موقع بريطاني متخصص بأخبار المشاريع حول العالم عن أهمية المحادثات العراقية الايرانية لإنشاء خط لسكة حديد بين البلدين.

وقال موقع نشرة الاعمار الدولية جي سي ار البريطاني، ان المحادثات بين العراق وإيران لبناء خط سكة حديد بين مدينة البصرة جنوبي العراق وبلدة الشلامجة عبر الحدود مباشرة شارفت على الانتهاء، مستندة في معلوماتها الى تغريدة من مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في حين أكد الموقع ان سكة الحديد وعلى الرغم قصر مسافتها إلا أنها ستحسن الاتصالات بشكل كبير في المنطقة الاوسع من خلال ربط خطوط الحزام والطريق الصيني بالعراق فضلا عن تقريب إيران من سوريا.

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