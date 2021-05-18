2021/05/18 | 17:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الحكومة باتخاذ الخطوات اللازمة والسريعة للحفاظ على حصص العراق المائية.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان ان “التناقص الحاصل بمنسوبي دجلة والفرات أمر مقلق وينذر بصيف قليل المياه ان لم تتخذ الاجراءات الحكومية اللازمة مع دولتي المنبع للنهرين والروافد تركيا وايران”.واضاف ان “البلدين ماضيان بخططهما في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة النيابية تدق ناقوس الخطر بشأن جفاف الاهوار: تركيا وايران ماضيتان بانشاء السدود) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة النيابية تدق ناقوس الخطر بشأن جفاف الاهوار: تركيا وايران ماضيتان بانشاء السدود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).