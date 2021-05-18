2021/05/18 | 17:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد يبدو للعالم "استحالة" الحلم الفلسطيني، أن كل هذه الانتفاضات المتلاحقة والدماء المنسابة والإصرار العنادي الذي كلف الفلسطينيين فوق الطاقة البشرية هي بلا مردود حقي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المساومة الفاشلة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المساومة الفاشلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).