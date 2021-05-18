نزوح جماعي - عذري مازغ

2021/05/18 | 17:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عذري_مازغ نزوح جماعي!عرف هذا الأسبوع في المغرب نزوح جماعي إلى مدينة سبتة المحتلة، كان نزوحا رائعا تم من خلال قطع المسافة غير المسيجة سباحة في البحر، استعمل النازحون فيها كل شيء من السباحة الجسدية إلى استعمال قوارير الزيت البلاستيكية إلى افلاك اللعب للأطفال في الشاطيء إلى الإطارات الهوائية إلى قشة خشب عائمة، المهم هو الهدف هو قطع تلك الامتار القليلة في البحر عوض صعود السياج، ملحمة عفوية رائعة خلقت حدثا ف ......





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