بيانات: نحو 3.4 ملايين وفاة وأكثر من 163 مليون إصابة بكورونا في عموم بلدان العالم

2021/05/18 | 17:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشارت آخر بيانات محدثة إلى تسبب فيروس كورونا بوفاة نحو ثلاثة ملايين وأربع مئة ألف إنسان في عموم بلدان العالم.

وذكرت البيانات أن الفيروس التاجي قضى على ثلاثة ملايين وثلاث مئة وواحدٍ وتسعين ألفاً وثماني مئةٍ وتسعةٍ وأربعين شخصا، في حين أشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد الإصابات الكلية بالفيروس في عموم العالم منذ بدء انتشار الجائحة وصل إلى مئةِ وثلاثةٍ وستين مليونا وخمس مئةٍ وسبعة آلافٍ ومئتين وأربعين إصابة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررًا من حيث الوفيات مع أكثر من خمس مئةٍ وستةٍ وثمانين ألف وفاة، ونحو ثلاثةٍ وثلاثين مليون إصابة وفقا لجامعة جونز هوبكنز.

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