2021/05/18 | 17:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، موقفه من القضية الفلسطينية، فيما اشار إلى ان أميركا سارعت بـ "بيع القدس" إلى "الصهاينة والارهابيين".

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وشكر الصدر في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (18 آيار 2021)، إندونيسيا لمساندتها للقضية الفلسطينية، فيما خاطب الفلسطينيين قائلاً: "نحن معكم ونشعر بمعاناتكم في خضم تكالب الأعداء عليكم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يجدد موقفه من القضية الفلسطينية ويشكر إندونيسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يجدد موقفه من القضية الفلسطينية ويشكر إندونيسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).