بالوثيقة.. نقابة الأطباء تطرح 4 مرشحين لمنصب وزير الصحة

2021/05/18 | 17:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها عن طرح نقابة الأطباء اسماء 4 مرشحين لشغل منصب وزير الصحة.

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