حسن شريف يطلق احدث اغنية

2021/05/18 | 17:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق المغني الكوردي حسن شريف احدث اغنية له وهي فيديو كليب نشرها على قناة (توتيوب) الخاصة به.

االغنية بعنوان "لا ادري" شعر حسن شريف ولحن اجزاء من الاغنية هونر الكي واجزاء اخرى لحنها حسن شريف نفسه واخراج سيبان عادل والعمل الانتاجي من قبل دلكش اسماعيل.

يذكر ان حسن شريف لديه العديد من الاعمال الفنية الغنائية وسجل عددا من الاغاني باللهجة السورانية ماخوذة من الفولكلور الكوردي.

PUKmedia متابعة

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