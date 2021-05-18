السعودية تقتنص 79% من القيمة السوقية لبورصات الخليج ومصر..وأرامكو تفُوق 7 أسواق

2021/05/18 | 17:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - ثابت شحاتة: سجلت الأسهم السعودية المدرجة في "تداول"، مكاسب قوية بالأشهر الأولى من عام 2021، مع ظهور مؤشرات على بدء تعافي النشاط الاقتصادي بالمملكة من تداعيات جائحة كورونا، ليواصل سيطرته على النصيب الأكبر من القيمة السوقية لبورصات المنطقة.

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