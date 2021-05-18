السعودية تغزو المستقبل.. وقفزة كبيرة في براءات الاختراع عربياً وعالمياً

2021/05/18 | 17:48 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر - السيد جمال: جاء الابتكار كأحد العناصر الرئيسية التي تحرص عليها خطة التحول الوطني لاقتصاد المملكة العربية السعودية وفقا رؤية 2020.وتبنت المملكة الرؤية كأحد أكبر برامج التحول الوطني عالميا، والتي أطلقها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير …

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