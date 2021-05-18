2021/05/18 | 17:52 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتناول هذا العدد من "مجلة المراسل" مجموعة من تقارير مراسلي فرانس24 حول تراجع أسعار العملات في عدد من البلدان.



ففي لبنان: تراجع قيمة العملة أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، فالأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد أدت إلى فقدان الليرة اللبنانية كثيرا من قيمتها وجاءت جائحة كورونا لتضاعف وطأة هذه الأزمة.



وفي العراق: تراجع قيمة العملة دفع الناس إلى شراء المنتجات المحلية بدلا من المنتجات المستوردة.



وفي إيران: تراجع قيمة العملة عطل العديد من المشاريع.



أما في تركيا: فقد أدى تراجع قيمة العملة إلى زيادة إمكانية الشركات على تصدير منتجاتها.

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