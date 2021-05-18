2021/05/18 | 17:54 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طرحت نقابة الأطباء العراقيين، يوم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة الأطباء تطرح 4 أسماء لمنصب وزير الصحة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الثلاثاء، 4 أسماء لمنصب وزير الصحة
خلفاً للوزير المستقيل حسن التميمي.
وقال نقيب الاطباء العراقيين جاسم مطشر
ثامر العواد العزاوي في كتاب وجهه الى
رئيس الوزراء مصطفى ا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة الأطباء تطرح 4 أسماء لمنصب وزير الصحة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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