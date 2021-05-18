2021/05/18 | 17:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طرحت نقابة الأطباء العراقيين، يوم

الثلاثاء، 4 أسماء لمنصب وزير الصحة

خلفاً للوزير المستقيل حسن التميمي.

وقال نقيب الاطباء العراقيين جاسم مطشر

ثامر العواد العزاوي في كتاب وجهه الى

رئيس الوزراء مصطفى ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقابة الأطباء تطرح 4 أسماء لمنصب وزير الصحة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقابة الأطباء تطرح 4 أسماء لمنصب وزير الصحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).