اندلاع نزاع عشائري ثاني في جنوب العراق

2021/05/18 | 18:19 - المصدر: NRT عربية

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أفاد مصدر أمني في شرطة ذي قار، الثلاثاء، بوقوع نزاع عشائري في قضاء سيد دخيل شرقي الناصرية بين عشيرة العبودة وعشيرة الفراطسة.

وأوضح المصدر لـNRT اليوم، (18 ايار 2021)، أنه "لا توجد أي إصابات لغاية الآن"، مبينا أن "القوات الأمنية متواجدة في المنطقة".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ذكر مصدر محلي، ان نزاعا عشائريا اندلع بين عشيرتين بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بسبب امرأة، مما اسفر عن باصابة شخص في قضاء الاصلاح شرقي ذي قار.

وقال المصدر لـ NRT عربية، ان "نزاعا عشائريا اندلع بين عشيرتي ال خليوي والخميساتاستخدم فيه اسلحة متوسطة وخفيفة في قضاء الاصلاح شرقي ذي قار".

واضاف، ان "النزاع حدث بسبب امرأة واسفر عن اصابة شخص بطلق ناري تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج".

واشار المصدر، الى ان "القوات الامنية تدخلت على الفور، وتم ايقاف النزاع".

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