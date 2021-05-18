وزارة الدفاع تنفي فتح باب التطوع بصفة جندي على ملاكها

2021/05/18 | 18:20 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت وزارة الدفاع، الثلاثاء، تنويها بشأن انباء فتح باب التطويع على ملاكها.وذكرت الوزارة في بيان، ان”بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تناقلت خبر مفاده التطوع بصفة جندي على ملاك وزارة الدفاع، وتؤكد الوزارة ان هذا الخبر عار عن الصحة وانه لاتوجد تعيينات على ملاك وزارة الدفاع في الوقت الراهن بسبب إقرار الموازنة وخلوها من […]

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